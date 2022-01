Maserati - Dalla Indy alla F.1, la storia e i successi nelle corse - FOTO GALLERY (Di martedì 11 gennaio 2022) Il debutto della Maserati nella Formula E, previsto per il 2023, avverrà a una dozzina di anni di distanza dall'ultimo impegno ufficiale del Tridente in una serie mondiale, nello specifico dopo la striscia vincente degli anni Duemila nel campionato FIA GT dominato con la MC12. Le corse, a Modena, sono però di casa sin dagli albori del marchio. Vediamo quali sono le tappe salienti del Tridente nel motorsport, con l'aiuto delle schede dedicate alle singole auto che potete sfogliare nella GALLERY qui sopra. La prima volta. La prima vettura in assoluto con marchio Maserati, la Tipo 26, di fatto era un'auto da corsa. Alfieri Maserati la portò al debutto alla Targa Florio del 1926 riuscendo a concludere in nona posizione assoluta, primo di classe. La vettura venne evoluta, si fece le ossa ... Leggi su quattroruote (Di martedì 11 gennaio 2022) Il debutto dellanella Formula E, previsto per il 2023, avverrà a una dozzina di anni di distanza dall'ultimo impegno ufficiale del Tridente in una serie mondiale, nello specifico dopo la striscia vincente degli anni Duemila nel campionato FIA GT dominato con la MC12. Le, a Modena, sono però di casa sin dagli albori del marchio. Vediamo quali sono le tappe salienti del Tridente nel motorsport, con l'aiuto delle schede dedicate alle singole auto che potete sfogliare nellaqui sopra. La prima volta. La prima vettura in assoluto con marchio, la Tipo 26, di fatto era un'auto da corsa. Alfierila portò al debuttoTarga Florio del 1926 riuscendo a concludere in nona posizione assoluta, primo di classe. La vettura venne evoluta, si fece le ossa ...

