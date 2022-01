Maria Monsé e la foto con Carmen Russo: “Credevo fosse un’amica” (Di martedì 11 gennaio 2022) Duro sfogo social di Maria Monsè contro Carmen Russo. Il motivo è dettato dal rapporto intercorso tra le due durante l’edizione in corso del Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo Maria Monsè consegna al popolare social network una confessione ed uno sfogo molto duri e puntuali. “Credevo fosse un’amica cara si è rivelata tutt’altro”. Parole e musica della soubrette di Castel di Judica Maria Monsè, 47 anni, splendidamente portati, lo scorso 17 febbraio, consegnati ad un post comparso in Instagram la mattina di lunedì 10 gennaio. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Maria Monsè: lo sfogo dopo l’uscita dalla casa del GF Vip Ma perché tutto questo e soprattutto a chi sono riferite le dure parole della ... Leggi su ck12 (Di martedì 11 gennaio 2022) Duro sfogo social diMonsè contro. Il motivo è dettato dal rapporto intercorso tra le due durante l’edizione in corso del Grande Fratello Vip: ecco cosa è successoMonsè consegna al popolare social network una confessione ed uno sfogo molto duri e puntuali. “cara si è rivelata tutt’altro”. Parole e musica della soubrette di Castel di JudicaMonsè, 47 anni, splendidamente portati, lo scorso 17 febbraio, consegnati ad un post comparso in Instagram la mattina di lunedì 10 gennaio. —>>> Ti potrebbe interessare anche:Monsè: lo sfogo dopo l’uscita dalla casa del GF Vip Ma perché tutto questo e soprattutto a chi sono riferite le dure parole della ...

Ultime Notizie dalla rete : Maria Monsé GF Vip, puntata del 10 gennaio: Federica, Carmen e Soleil in nomination però non mi sono inventata tutto' 23.50 Il matrimonio gate si arricchisce con la presenza di Maria Monsè che, stando a quanto detto da Carmen Russo, si è auto invitata 23.41 Enzo Paolo Turchi davanti ...

Gf Vip, Maria Monsè contro Carmen Russo: 'Sei una grande bugiarda'. Spuntano le foto sui social ...con mio marito e Enzo Paolo ci ha chiamati per invitarci! Al battesimo di Maria io ero in Germania e ho cambiato il biglietto aereo pur di esserci! Sei una grande bugiarda Carmen! ' Il post di Maria ...

