Marco Pantani e Lance Armstrong avrebbero potuto correre insieme. “C’è stato un contatto”, la rivelazione di Cassani e Martinelli (Di martedì 11 gennaio 2022) Marco Pantani e Lance Armstrong avrebbero potuto correre insieme nella stessa squadra. A fare la clamorosa rivelazione, mai uscita pubblicamente in ormai venticinque anni, è stato Davide Cassani. L’ex CT della Nazionale Italiana di ciclismo ne ha parlato nel corso della diretta social con Lello Ferrara, che nella prima puntata dell’anno ha avuto come ospite anche Beppe Martinelli (ex direttore sportivo del Pirata). Il tecnico romagnolo si è soffermato su una telefonata che egli stesso ricevette da Lance Armstrong nel novembre del 1997, periodo in cui era dirigente della neonata Mercatone Uno, la formazione di Marco ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022)nella stessa squadra. A fare la clamorosa, mai uscita pubblicamente in ormai venticinque anni, èDavide. L’ex CT della Nazionale Italiana di ciclismo ne ha parlato nel corso della diretta social con Lello Ferrara, che nella prima puntata dell’anno ha avuto come ospite anche Beppe(ex direttore sportivo del Pirata). Il tecnico romagnolo si è soffermato su una telefonata che egli stesso ricevette danel novembre del 1997, periodo in cui era dirigente della neonata Mercatone Uno, la formazione di...

