Manila fa delle rivelazioni a Katia e viola il regolamento del GF Vip | scoppia il caso – VIDEO

(Di martedì 11 gennaio 2022)Nazzaro nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip hato il? A quanto pare sì. Proprio dopo le nomination palesi, l’ex Miss Italia di ritorno in sala ha spifferato tutte le votazioni eseguite nella stanza led aRicciarelli, andando contro le regole.svela le nomination ae... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GVCCILOUIS : RT @Marizzita_: Manila e Soleil che criticano Nathaly perché ha avuto delle 'brutte uscite' che 'la qualificano come persona' AHHAHAHAHHA… - angelicaiam_ : RT @simo_cantatore: Soleil: “noi abbiamo subito accuse più pesanti delle loro” Ma queste ci sono o ci fanno? Ma si stanno rendendo conto?… - Malvy34087444 : RT @simo_cantatore: Soleil: “noi abbiamo subito accuse più pesanti delle loro” Ma queste ci sono o ci fanno? Ma si stanno rendendo conto?… - nonhoniente00 : RT @simo_cantatore: Soleil: “noi abbiamo subito accuse più pesanti delle loro” Ma queste ci sono o ci fanno? Ma si stanno rendendo conto?… - ParolaAurora : RT @simo_cantatore: Soleil: “noi abbiamo subito accuse più pesanti delle loro” Ma queste ci sono o ci fanno? Ma si stanno rendendo conto?… -

...notte aNazzaro . La bionda 27enne, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga, per la prima volta non è la preferita dal publico, che elegge Nathaly Caldonazzo con ben il 63%...... 'Il pubblico ha capito' Miriana Trevisan ha poi commentato il fotomontaggio mostrato a inizio puntata di Katia, Soleil enei pannigemelle di "Shining": " Anche il fotomontaggio che ...Manila Nazzaro svela a Katia Ricciarelli le nomination e viola il regolamento del GF Vip: scoppia il caso - VIDEO.Sono molti i telespettatori rimasti stupiti da ciò che Manila Nazzaro e Soleil Sorge si sono dette in sauna: le due concorrenti del GF Vip hanno fatto ampi riferimenti alle loro ...