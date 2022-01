Manchester United, il PSG vuole Pogba già a gennaio: la situazione (Di martedì 11 gennaio 2022) Il rapporto tra il Manchester United e Pogba non è più dei migliori e il PSG vorrebbe affondare il colpo già a gennaio Il futuro di Paul Pogba potrebbe essere in Francia, più precisamente al PSG, che potrebbe presto rompere gli indugi e affondare il grande colpo. A riportarlo è El Chiringuito, che spiega come il club parigino sia intenzionato a trattare l’acquisto del mediano già a gennaio. Il Manchester United, rassegnato ormai al mancato rinnovo del giocatore seguito con grande attenzione anche dalla Juve, sarebbe disposto a trattare una sua cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Il rapporto tra ilnon è più dei migliori e il PSG vorrebbe affondare il colpo già aIl futuro di Paulpotrebbe essere in Francia, più precisamente al PSG, che potrebbe presto rompere gli indugi e affondare il grande colpo. A riportarlo è El Chiringuito, che spiega come il club parigino sia intenzionato a trattare l’acquisto del mediano già a. Il, rassegnato ormai al mancato rinnovo del giocatore seguito con grande attenzione anche dalla Juve, sarebbe disposto a trattare una sua cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

