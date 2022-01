Malattie rare dei polmoni, l’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli centro di riferimento unico per il Sud Italia (Di martedì 11 gennaio 2022) l’Azienda ospedaliera dei Colli di Napoli, in un network con la Pneumologia delle Università Federico II e Vanvitelli, è stata riconosciuta centro di riferimento unico per il Sud Italia per le Malattie rare polmonari nell’ambito dell’European Reference Network-Lung (Ern-Lung). Il riconoscimento di centro di riferimento è stato assegnato in virtù dei servizi dedicati alla diagnosi, alla cura e alla prevenzione delle oltre 250 forme di Malattie rare polmonari. “Il nostro obiettivo è fornire un’assistenza clinica integrata e multidisciplinare ai malati affetti da Malattie polmonari rare, in sintonia con le linee guida ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022)deidi, in un network con la Pneumologia delle Università Federico II e Vanvitelli, è stata riconosciutadiper il Sudper lepolmonari nell’ambito dell’European Reference Network-Lung (Ern-Lung). Il riconoscimento didiè stato assegnato in virtù dei servizi dedicati alla diagnosi, alla cura e alla prevenzione delle oltre 250 forme dipolmonari. “Il nostro obiettivo è fornire un’assistenza clinica integrata e multidisciplinare ai malati affetti dapolmonari, in sintonia con le linee guida ...

Advertising

the_v_3 : RT @Valenti44837922: CEO DI PFIZER BOURLA: 'GRAZIE ALL'MRNA MODIFICHIAMO IL DNA PER CORREGGERE LE MALATTIE RARE'. Inoltre, spiega che pre… - giuseppeadurno : RT @Valenti44837922: CEO DI PFIZER BOURLA: 'GRAZIE ALL'MRNA MODIFICHIAMO IL DNA PER CORREGGERE LE MALATTIE RARE'. Inoltre, spiega che pre… - radioalfa : Malattie rare, un sorriso per Nanà grazie all'associazione La Collina di Salerno - MarianoTesauro : RT @Valenti44837922: CEO DI PFIZER BOURLA: 'GRAZIE ALL'MRNA MODIFICHIAMO IL DNA PER CORREGGERE LE MALATTIE RARE'. Inoltre, spiega che pre… - NostraD64669142 : RT @Valenti44837922: CEO DI PFIZER BOURLA: 'GRAZIE ALL'MRNA MODIFICHIAMO IL DNA PER CORREGGERE LE MALATTIE RARE'. Inoltre, spiega che pre… -