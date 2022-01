Malati oncologici senza cure e ricoveri fermi | ecco come il Covid blocca di nuovo tutta la sanità

(Di martedì 11 gennaio 2022) Lo ha detto esplicitamente il premier Mario Draghi in conferenza stampa: a contagiarsi, finire in terapia intensiva e morire, causa-19, sono soprattutto le persone non vaccinate. Che contribuiscono alla pressione sugli ospedali, e questo non è un problema solo per loro, ma per tutto il sistema. Soprattutto per gli altri, ai quali può succedere di differire altri tipi diproprio a causa della pressione sugli ospedali. L’allarme, riportato da La Stampa, viene dalla Società italiana di chirurgia (Sic). A saltare oggi è tra il 50 e l’80% dei. «Le aziende sanitarie sono costrette a destinare ampi spazi di ricovero ai pazienti, mentre le terapie intensive sono occupate in gran parte dai pazienti No Vax», spiega la Sic. «Con i posti letto di chirurgia dimezzati, il blocco ...

Advertising

GiovaQuez : Lettera aperta dei primari oncologi (Cipomo): 'Dopo quasi due anni di pandemia si assiste nuovamente ad una fortiss… - bad_montax : RT @Jpolemica666: A pandemia finita, quando tornerete a sbattervene delle terapie intensive e dei malati oncologici e voterete nuovamente p… - Martino_Got : RT @GiovaQuez: Lettera aperta dei primari oncologi (Cipomo): 'Dopo quasi due anni di pandemia si assiste nuovamente ad una fortissima riduz… - elena_ele6 : RT @Jpolemica666: A pandemia finita, quando tornerete a sbattervene delle terapie intensive e dei malati oncologici e voterete nuovamente p… - BiBi_Jazz23 : RT @Jpolemica666: A pandemia finita, quando tornerete a sbattervene delle terapie intensive e dei malati oncologici e voterete nuovamente p… -

Ultime Notizie dalla rete : Malati oncologici

RaiNews

A distanza di due anni dall'inizio della pandemia 'si assiste nuovamente ad una fortissima riduzione di attività diagnostiche e interventi chirurgici per molti pazienti e anche per i'. Una situazione che si verifica perché 'sicuramente qualcosa non ha funzionato e sarebbe corretto ammetterlo'. Il Collegio italiano primari oncologi medici ospedalieri, in una ...Non soloSi torna ai tempi bui del 2020 in tutti i reparti, con gli ospedali che ricominciano a chiudere alle visite di parenti e amici a causa della paura del virus. "Sembra la ...Roma, 11 gen. (Adnkronos Salute) - Il 34% dei pazienti positivi ricoverati, non è malato Covid. Ovvero, non è in ospedale per sindromi respiratorie o polmonari ...Un lavoro di squadra che fa segnare un bel traguardo alla Neurochirurgia dell’Aoup perché, nella classifica nazionale di Agenas (Piano nazionale esiti ...