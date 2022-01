Mafia | ricordato sacrificio piccolo Di Matteo 26 anni dopo

Advertising

DonZauker1 : Mi scuso per la mia ignoranza ma chiunque sia e faccia azioni contro la #Mafia di merda merita di essere ricordato - NuovoSud : Ricordato a Palermo Piersanti Mattarella: 42 anni fa il delitto di mafia - elvamala : RT @GiovanniAgost20: Il Capo dello Stato ha ricordato, nel suo messaggio di fine anno, che “l’evasione fiscale ammonta a 122 miliardi, par… - retewebitalia : Mafia: 38 anni fa ucciso Pippo Fava, ricordato a Catania - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi… - IlFattoNisseno : Mafia: 38 anni fa ucciso Pippo Fava, ricordato a Catania -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia ricordato

E' stato Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, rapito il pomeriggio del 23 novembre 1993 all'età di 12 anni, ad accompagnare il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, nei luoghi dove 26 anni ...Marco Travaglio: "Sentenza trattativa Stato -? Preoccupato"/ "Italia sp*ttanata!" Il ... Tra i grandi giornalisti che abbiamo perso è il più citato,e che continua a fare scandalo ancora ...E' stato Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, rapito il pomeriggio del 23 novembre 1993 all'età di 12 anni, ad accompagnare il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, nei luoghi dove 26 anni ...Trentadue anni fa fu ucciso dalla mafia che combatteva in via Cesareo Giuseppe. Il 17 dicembre 2001 sono stati confermati in Cassazione gli ergastoli per Domenico Ganci e Domenico Guglielmini, riconos ...