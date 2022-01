Mafia | operazione polizia contro cosca a Catania | 16 arresti

(Di martedì 11 gennaio 2022) La, coordinata dalla Direzione distrettuale antidi, ha arrestato 16 persone appartenenti al clan "Pillera - Puntina", indagate per associazione di tipo mafioso, estorsione e ...

La polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, ha arrestato 16 persone appartenenti al clan "Pillera - Puntina", indagate per associazione di tipo mafioso, estorsione e ...Gli ulteriori ed inediti dettagli dell'battezzata 'Consolazione', verranno illustrati mediante un comunicato stampa che verrà diffuso al termine dell'. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTOSedici persone ritenute appartenenti al clan Pillera-Puntina sono state arrestate da agenti della Squadra mobile della questura di Catania in un blitz antimafia scattato all’alba. A vario titolo rispo ...Maranello, ha vinto il bando la cooperativa sociale di Bologna. Impiegherà alcune donne che. escono da situazioni di disagio ...