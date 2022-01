Mafia | a Catania colpo al clan Pillera | 16 arresti

(Di martedì 11 gennaio 2022) La polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antidi, ha arrestato 16 persone appartenenti al-Puntina, indagate per associazione di tipo mafioso, estorsione e usura. Lo rende noto la Questura con un comunicato. Tra i destinatari dell’ordinanza anche i presunti vertici della cosca ‘-Puntina’, come Giacomo Maurizio Ieni, che secondo collaboratori di giustizia regge il, e Fabrizio Pappalardo, first appeared on il Mattino di Sicilia.

I provvedimenti sono stati firmati dal gip del Tribunale diPietro Currò, l'inchiesta è stata coordinata dai sostituti procuratore Antonella Barrera e Assunta Musella e dal procuratore ...La polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di, ha arrestato 16 persone appartenenti al clan "Pillera - Puntina", indagate per associazione di tipo mafioso, estorsione e usura. Lo rende noto la Questura con un comunicato. .Sono stati 143 i lavoratori in nero emersi durante i controlli effettuati dai carabinieri nel 2021 dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Catania e 122 quelli risultati irregolari per diffor ...Sedici persone sono state arrestate dalla Polizia a Catania in un blitz coordinato dalla Dda etnea. Tutte sono indagate a vario titolo di far parte del clan “Pillera – Puntina” e sono accusate di asso ...