Madre e figlia muoiono a cinque ore di distanza: Rosa aveva 87 anni, Teresa 59 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tragedia a Livorno dove Madre e figlia di 87 e 59 anni sono morte a cinque ore di distanza. E' accaduto domenica scorsa, nell'ospedale della città toscana in cui erano ricoverate, una nel reparto di ... Leggi su leggo (Di martedì 11 gennaio 2022) Tragedia a Livorno dovedi 87 e 59sono morte aore di. E' accaduto domenica scorsa, nell'ospedale della città toscana in cui erano ricoverate, una nel reparto di ...

Advertising

HuffPostItalia : Una madre dall'Inghilterra ha portato la figlia di 9 anni in Italia per farla vaccinare - TirrenoLivorno : Due grandi donne unite da un tragico destino: avevano 87 e 59 anni. Il ricordo: 'Non hanno smesso di lottare' ? di… - EllieandMirko : RT @mrs_albinati: C'è chi ha visto madre e figlia e chi mente #NonMiLasciare - Curenna : @RaffaEl36448035 Pure lei...tale madre tale figlia ?? - Sefossiunaltro : @LiaCeli Lia, nella tua presentazione scrivi 'madre e figlia'. Sbaglio o sei anche nonna? -