“Ma stai bene?”. GF Vip: Miriana Trevisan, quello che fa dopo la diretta lascia il pubblico senza parole (Di martedì 11 gennaio 2022) Le dinamiche cambiano e anche parecchio, all’interno della casa del GF Vip. Nella puntata di lunedì 10 gennaio, le problematiche tra i concorrenti si calmano un po’ e gli animi sembrano un po’ più distesi. Tuttavia c’è sempre un fondo di sfida tra i due clan formatisi nella casa: da una parte Katia Ricciarelli, Manila e Soleil dall’altro Miriana Trevisan e le princess. Ancora una volta, dopo la diretta con Alfonso Signorini, i discorsi delle concorrenti si sono focalizzati sull’ex ragazza di Non è la Rai. Tutto è partito di nuovo da quella ce più di tutti, in questa fase del programma, sta destabilizzando i rapporti interpersonali nella casa del GF Vip: Katia Ricciarelli. L’ex soprano, parlando di Miriana Trevisan con Soleil, ha fatto riferimento a D’Anelli, dicendo “Adesso che non ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Le dinamiche cambiano e anche parecchio, all’interno della casa del GF Vip. Nella puntata di lunedì 10 gennaio, le problematiche tra i concorrenti si calmano un po’ e gli animi sembrano un po’ più distesi. Tuttavia c’è sempre un fondo di sfida tra i due clan formatisi nella casa: da una parte Katia Ricciarelli, Manila e Soleil dall’altroe le princess. Ancora una volta,lacon Alfonso Signorini, i discorsi delle concorrenti si sono focalizzati sull’ex ragazza di Non è la Rai. Tutto è partito di nuovo da quella ce più di tutti, in questa fase del programma, sta destabilizzando i rapporti interpersonali nella casa del GF Vip: Katia Ricciarelli. L’ex soprano, parlando dicon Soleil, ha fatto riferimento a D’Anelli, dicendo “Adesso che non ...

