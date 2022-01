LUX VIDE ANNUNCIA APNEA, LA SERIE TV DEDICATA AL DISASTRO DELLA COSTA CONCORDIA (Di martedì 11 gennaio 2022) A dieci anni dalla tragedia DELLA COSTA CONCORDIA che costò la vita a 32 persone, Lux VIDE ANNUNCIA “APNEA”. La SERIE tv è liberamente ispirata al libro omonimo, scritto da Virginia Piccolillo e Luca Cari. È la notte del 13 gennaio 2012 quando, per una manovra azzardata, la COSTA CONCORDIA urta uno scoglio nelle acque dell’arcipelago toscano nei pressi dell’Isola del Giglio. 8 vigili del fuoco, assieme al loro comandante, portano in salvo 39 naufraghi. Su 4229 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, si conteranno 32 morti. “Raccontiamo la storia dei nove vigili che hanno rischiato la loro vita per salvarne altre ed è rimasta nasCOSTA per tutti questi anni”. Così l’ad Luca Bernabei dalle pagine del Corriere. ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 11 gennaio 2022) A dieci anni dalla tragediache costò la vita a 32 persone, Lux”. Latv è liberamente ispirata al libro omonimo, scritto da Virginia Piccolillo e Luca Cari. È la notte del 13 gennaio 2012 quando, per una manovra azzardata, laurta uno scoglio nelle acque dell’arcipelago toscano nei pressi dell’Isola del Giglio. 8 vigili del fuoco, assieme al loro comandante, portano in salvo 39 naufraghi. Su 4229 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, si conteranno 32 morti. “Raccontiamo la storia dei nove vigili che hanno rischiato la loro vita per salvarne altre ed è rimasta nasper tutti questi anni”. Così l’ad Luca Bernabei dalle pagine del Corriere. ...

