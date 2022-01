Lutto nel mondo dell’Atletica, incidente fatale per il bronzo olimpico Deon Lendore (Di martedì 11 gennaio 2022) Giornata di Lutto per il mondo dell’Atletica: è infatti arrivata dagli Stati Uniti la triste notizia della morte di Deon Lendore. Il ventinovenne di Trinidad and Tobago è scomparso a causa di un incidente stradale. Il decesso è avvenuto in Texas, dove Lendore viveva e si allenava, per ora non si sa di più sulle circostanze dell’accduto. Il velocista Trinidadiano, specialista sulla distanza dei 400 metri è stato uno dei grandi protagonisti dell’impresa compiuta dalla staffetta 4×400 rossonera alle olimpiadi di Londra 2012, quando si piazzarono al terzo posto conquistando un bronzo che confermò la nazione caraibica come una della realtà in crescita della disciplina. Lendore ha poi partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016, ed anche a quelle ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) Giornata diper il: è infatti arrivata dagli Stati Uniti la triste notizia della morte di. Il ventinovenne di Trinidad and Tobago è scomparso a causa di unstradale. Il decesso è avvenuto in Texas, doveviveva e si allenava, per ora non si sa di più sulle circostanze dell’accduto. Il velocista Trinidadiano, specialista sulla distanza dei 400 metri è stato uno dei grandi protagonisti dell’impresa compiuta dalla staffetta 4×400 rossonera alle olimpiadi di Londra 2012, quando si piazzarono al terzo posto conquistando unche confermò la nazione caraibica come una della realtà in crescita della disciplina.ha poi partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016, ed anche a quelle ...

