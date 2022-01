Lutto nel mondo del calcio: muore in un incidente difensore della nazionale turca (Di martedì 11 gennaio 2022) Il mondo del calcio piange la scomparsa di un difensore della nazionale turca: il 27enne è rimasto vittima di un tragico incidente. Questa mattina è giunta la tragica notizia della morte del difensore turco Ahmet Calik, ex Galatasaray e attualmente in forza al Konyaspor. Secondo quanto emerso dalla stampa locale, questa mattina il calciatore si trovava a bordo della sua auto quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare facendo ribaltare il veicolo. Sempre in base alla prima ricostruizione degli eventi, sul luogo sono arrivate le forze dell’ordine ed il personale sanitario. I paramedici, aiutati dai vigili del fuoco, hanno estratto il ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 11 gennaio 2022) Ildelpiange la scomparsa di un: il 27enne è rimasto vittima di un tragico. Questa mattina è giunta la tragica notiziamorte delturco Ahmet Calik, ex Galatasaray e attualmente in forza al Konyaspor. Secondo quanto emerso dalla stampa locale, questa mattina il calciatore si trovava a bordosua auto quando, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare facendo ribaltare il veicolo. Sempre in base alla prima ricostruizione degli eventi, sul luogo sono arrivate le forze dell’ordine ed il personale sanitario. I paramedici, aiutati dai vigili del fuoco, hanno estratto il ...

