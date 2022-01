Lutto a Castel San Giovanni e Borgonovo per la morte dei quattro ventenni trovati senza vita nel Trebbia

(Di martedì 11 gennaio 2022)giovani vite spezzate a seguito di un incidente stradale nel Piacentino. I ragazzi sono statimorti in un’auto nel fiume. Le vittime sono due ragazzi di 23 anni, uno di 22 anni e una ragazza di 21 anni. Le famiglie, allarmate dal mancato rientro, ne avevano denunciato la scomparsa. A trovare i cadaveri lungo l’argine del fiume vicino a Piacenza è stato un pescatore. L’auto era capottata e inabissata in una zona isolata tra Malpaga e Puglia di Calendasco. Al momento l’ipotesi più probabile sembrerebbe l’incidente automobilistico. Iavrebbero percorso l’argine, attraversando anche un campo agricolo, ma il mezzo si sarebbe ribaltato nelle acque gelide,dare scampo ai giovani. Potrebbero essere stati traditi dalla nebbia molto fitta. Sul posto si è recata anche ...

Torquati aveva 55 anni Un grave lutto sconvolge la comunità di Castel Di Lama. E' morta all'età di 55 anni Antonietta Torquati. La donna è deceduta in seguito a una malattia e fino a poche settimane ...Aveva 52 anni Castel di Lama in lutto per la morte improvvisa di Enrico Tempera. Ieri, nel giorno dell'Epifania, la notizia della sua scomparsa ha fatto il giro della cittadina lasciando nel dolore qu ...