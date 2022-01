Lucca, confiscati beni per 7 milioni di euro tra Toscana, Campania e Abruzzo a un gruppo criminale legato al clan dei Casalesi (Di martedì 11 gennaio 2022) confiscati a soggetti vicini al clan dei Casalesi beni per circa 7 milioni di euro: 6 conti correnti, 2 autovetture, 8 società, 18 locali ad uso commerciale, 32 abitazioni, 7 autorimesse e 4 terreni. L’operazione, condotta dalla Guardia di finanza di Lucca, Caserta e L’Aquila, dà esecuzione a un provvedimento di confisca del Tribunale di Firenze, che aveva già posto parte dei beni sotto sequestro nel 2020. L’indagine, avviata delle fiamme gialle e del Nucleo distrettuale antimafia (Dda) di Firenze, ha portato alla luce l’esistenza di un’organizzazione a delinquere attiva almeno dal 2013, attigua al clan camorristico dei Casalesi e con sede a Lucca. Il processo seguito all’inchiesta aveva portato nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022)a soggetti vicini aldeiper circa 7di: 6 conti correnti, 2 autovetture, 8 società, 18 locali ad uso commerciale, 32 abitazioni, 7 autorimesse e 4 terreni. L’operazione, condotta dalla Guardia di finanza di, Caserta e L’Aquila, dà esecuzione a un provvedimento di confisca del Tribunale di Firenze, che aveva già posto parte deisotto sequestro nel 2020. L’indagine, avviata delle fiamme gialle e del Nucleo distrettuale antimafia (Dda) di Firenze, ha portato alla luce l’esistenza di un’organizzazione a delinquere attiva almeno dal 2013, attigua alcamorristico deie con sede a. Il processo seguito all’inchiesta aveva portato nel ...

