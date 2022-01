Luca Argentero | le parole che lasciano tutti a bocca aperta su sua moglie e sua figlia

(Di martedì 11 gennaio 2022) Intervistato da Mara Venier a Domenica In,ha spesobellissime per suaCristina e la loro bambina. Tra gli ospiti della puntata di domenica 9 gennaio, Mara Venier ha accolto in studio anche l’amatissimo protagonista della serie Doc – Nelle tue mani,. L’attore torinese tornerà col suo personaggio su L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Dal 13 gennaio torna in tivù su Rai 1 insieme anella seconda stagione di Doc - Nelle tue mani. Nella cover story a pag. 9 ci racconta la sua storia e i suoi progetti per il futuro. ...... otto serate in cui il protagonista assoluto è l'amato Dottor Fanti -. Dopo la prima serie che ha riscosso enorme successo, per gli appassionati della vita dello straordinario medico ...Luca Argentero giovedì 13 torna nel reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano per la seconda stagione dell'amata serie di RaiUno ...Torna il medico più amato della tv e con lui uno degli attori più seguiti e ammirati. Luca Argentero riveste il camice di Andrea Fanti in ...