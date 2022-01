Luca Argentero a DM: «Ho sempre immaginato Doc su tre stagioni. Il personaggio ha successo perchè non ha filtri» – Video (Di martedì 11 gennaio 2022) Luca Argentero Luca Argentero torna ad indossare il camice di Andrea Fanti, per gli amici e per i telespettatori italiani semplicemente Doc. Un ruolo importante che lo ha riportato in tv e che gli sta dando grandi soddisfazioni sia sul piano professionale che personale: interpretarlo, dice, lo sta cambiando e sta facendo un po’ sua quella prefrontalità che, dopo l’incidente, spinge Doc a non avere filtri e dire sempre quello che pensa. Se la missione del medico resta quella di aiutare gli altri, l’attore sta al passo e porta avanti la sua Onlus 1caffè.org che in dieci anni ha aiutato più di quattrocento associazioni. Nella seconda stagione dovranno entrambi confrontarsi con nuove sfide e nuovi legami e, in vista del debutto, abbiamo chiesto ad Argentero di parlarci ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 gennaio 2022)torna ad indossare il camice di Andrea Fanti, per gli amici e per i telespettatori italiani semplicemente Doc. Un ruolo importante che lo ha riportato in tv e che gli sta dando grandi soddisfazioni sia sul piano professionale che personale: interpretarlo, dice, lo sta cambiando e sta facendo un po’ sua quella prefrontalità che, dopo l’incidente, spinge Doc a non averee direquello che pensa. Se la missione del medico resta quella di aiutare gli altri, l’attore sta al passo e porta avanti la sua Onlus 1caffè.org che in dieci anni ha aiutato più di quattrocento associazioni. Nella seconda stagione dovranno entrambi confrontarsi con nuove sfide e nuovi legami e, in vista del debutto, abbiamo chiesto addi parlarci ...

SuperGuidaTV : “Doc-nelle tue mani 2”, intervista a Luca Argentero: “Potrei vestire i panni di Andrea Fanti per altri 20 anni” | V… - Hanyauku___ : Luca Argentero l'esempio che anche da programmi trash come il Grande Fratello, se si è veramente talentuosi, si può… - H4BITTT : il modo in cui ho fatto prima a farmi notare da luca argentero piuttosto che da nicolà sinceramente lo unfollowo x sempre - ariascontrosa : e quando luca argentero commenterà doc sull’# spammando questa fancam - tvzoomitalia : Luca Argentero: Sono torinese, ma ormai sono sempre meno diplomatico @Raiofficialnews @Lucaargentero -