Love is in the air, trama 11 gennaio: la sconcertante scoperta di Eda (Di martedì 11 gennaio 2022) Eda Yildiz farà una sconcertante scoperta a Love is in the air, come rivela la trama della soap opera turca di oggi, martedì 11 gennaio. La paesaggista, dopo aver rivelato a Serkan che Kiraz è sua figlia, sta lentamente cercando di ritrovare un equilibrio con il suo ex fidanzato affinché lui possa fare da padre alla bambina senza contrasti e discussioni tra loro. Tuttavia, non mancano le difficoltà in quanto Bolat sta scoprendo quanto sia difficile essere genitore e la Yildiz deve fronteggiare l'invadenza di Aydan che, da quando ha scoperto di avere una nipote, non fa altro che viziare la bambina con regali costosi e gesti eclatanti. Di recente, Kiraz, spaventata dalle parole di Can che le ha detto che Serkan potrebbe abbandonarla da un momento all'altro non vivendo nella stessa casa, ha chiesto ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 11 gennaio 2022) Eda Yildiz farà unais in the air, come rivela ladella soap opera turca di oggi, martedì 11. La paesaggista, dopo aver rivelato a Serkan che Kiraz è sua figlia, sta lentamente cercando di ritrovare un equilibrio con il suo ex fidanzato affinché lui possa fare da padre alla bambina senza contrasti e discussioni tra loro. Tuttavia, non mancano le difficoltà in quanto Bolat sta scoprendo quanto sia difficile essere genitore e la Yildiz deve fronteggiare l'invadenza di Aydan che, da quando ha scoperto di avere una nipote, non fa altro che viziare la bambina con regali costosi e gesti eclatanti. Di recente, Kiraz, spaventata dalle parole di Can che le ha detto che Serkan potrebbe abbandonarla da un momento all'altro non vivendo nella stessa casa, ha chiesto ...

