Love is in the air anticipazioni: Eda e Serkan sono in guerra (Di martedì 11 gennaio 2022) Vediamo insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la nostra amata soap opera turca. Anche oggi, 11 gennaio, abbiamo modo di assistere ad una nuova puntata per quanto riguarda Love is in the air. Dove sembra che ci aspetti l'inizio di una guerra tra i due protagonisti per la piccola Kiraz, ma L'articolo proviene da Leggilo.org.

