Love is in the air, anticipazioni 12 gennaio: la stanza segreta di Serkan (Di martedì 11 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata mercoledì 12 gennaio. La stanza dei ricordi a casa di Serkan: quale segreto nasconde? Eda e Serkan: i personaggi nella seconda stagione di Love is in the airNella prossima puntata di Love is in the air. Can e Kiraz giocano insieme quando d’un tratto il figlio di Engin e Piril fa crescere nella bambina una grande paura. Se Serkan non vive in casa con lei, allora un giorno all’improvviso potrebbe abbandonarla e non tornare mai più. La figlia di Eda è profondamente scossa, in fondo ha appena conosciuto suo padre per la prima volta e non vuole perderlo. Kiraz riesce a convincere Eda a fermarsi a casa di Serkan per la notte, in questo modo i tre vivranno insieme almeno per ... Leggi su vesuvius (Di martedì 11 gennaio 2022)is in the Air prossima puntata mercoledì 12. Ladei ricordi a casa di: quale segreto nasconde? Eda e: i personaggi nella seconda stagione diis in the airNella prossima puntata diis in the air. Can e Kiraz giocano insieme quando d’un tratto il figlio di Engin e Piril fa crescere nella bambina una grande paura. Senon vive in casa con lei, allora un giorno all’improvviso potrebbe abbandonarla e non tornare mai più. La figlia di Eda è profondamente scossa, in fondo ha appena conosciuto suo padre per la prima volta e non vuole perderlo. Kiraz riesce a convincere Eda a fermarsi a casa diper la notte, in questo modo i tre vivranno insieme almeno per ...

