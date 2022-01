L’ondata in Francia segna un nuovo record, il ministro della Salute: «Più di 350 mila casi: anche gli ospedali messi a dura prova» (Di martedì 11 gennaio 2022) segna un nuovo picco il bollettino quotidiano dei contagi in Francia, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati più di 350 mila nuovi casi di Coronavirus secondo il ministro della Salute, Olivier Véran. Ieri 10 gennaio in Francia, i contagi giornalieri erano stati 93 mila, a fronte del basso numero di tamponi effettuati la domenica. All’Assemblée Nationale, il ministro francese ha ammesso: «anche il sistema ospedaliero è messo a dura prova. Ci sono 22 mila pazienti ricoverati per Covid, 3.900 in terapia intensiva in un periodo segnato anche dall’influenza e dalle conseguenze ... Leggi su open.online (Di martedì 11 gennaio 2022)unpicco il bollettino quotidiano dei contagi in, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati più di 350nuovidi Coronavirus secondo il, Olivier Véran. Ieri 10 gennaio in, i contagi giornalieri erano stati 93, a fronte del basso numero di tamponi effettuati la domenica. All’Assemblée Nationale, ilfrancese ha ammesso: «il sistemaero è messo a. Ci sono 22pazienti ricoverati per Covid, 3.900 in terapia intensiva in un periodotodall’influenza e dalle conseguenze ...

