L’Oms: «La variante Omicron contagerà il 50% degli europei entro due mesi» (Di martedì 11 gennaio 2022) Oltre 200 mila i positivi in 24 ore: mai così tanti da inizio pandemia. Raggiunto anche il record di vittime della quarta ondata. Ricoveri in crescita, anche per i bambini. Cinque regioni a rischio arancione Leggi su corriere (Di martedì 11 gennaio 2022) Oltre 200 mila i positivi in 24 ore: mai così tanti da inizio pandemia. Raggiunto anche il record di vittime della quarta ondata. Ricoveri in crescita, anche per i bambini. Cinque regioni a rischio arancione

Advertising

ilpost : Se continua così nei prossimi due mesi la variante omicron contagerà metà della popolazione europea, dice l’OMS - Corriere : L’Oms: «Entro 2 mesi oltre il 50% degli europei verrà contagiato dalla variante Omicron» - SkyTG24 : #Covid19, identificata in Francia una nuova variante: esperti divisi e l’Oms monitora - Andre_Costa95 : RT @Bett_Calcaterra: L’#Oms: «Entro 2 mesi oltre il 50% degli europei verrà contagiato dalla variante #Omicron» #corriere #Covid_19 - amipavv : RT @barranaiek: @Agenzia_Ansa Non so come si possa continuare così. EMA: 'L'ok ai vaccini per far fronte alla variante Omicron arriverà ad… -