"L'obbligo del green pass per gli avvocati sacrifica il diritto alla difesa" (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI – “Con l'introduzione del green pass per gli avvocati e l'obbligo vaccinale per gli over 50 il cittadino perde il diritto di scegliersi il legale che desidera”. Lo dice all'AGI Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano. “La figura dell'avvocato fa parte della giurisdizione assieme agli inquirenti e ai giudicanti ma è diversa da quella del magistrato che si uniforma allo Stato – ragiona -. Se non c'è un pubblico ministero lo sostituisce un altro, quello che conta è l'ufficio della Procura, mentre quella del difensore è una scelta strettamente personale del cliente. Il rapporto tra un cittadino e il suo avvocato vince su qualsiasi cosa, è un presupposto fondamentale del diritto di difesa. È una diade indissolubile”. "Una ... Leggi su agi (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI – “Con l'introduzione delper glie l'vaccinale per gli over 50 il cittadino perde ildi scegliersi il legale che desidera”. Lo dice all'AGI Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine deglidi Milano. “La figura dell'avvocato fa parte della giurisdizione assieme agli inquirenti e ai giudicanti ma è diversa da quella del magistrato che si uniforma allo Stato – ragiona -. Se non c'è un pubblico ministero lo sostituisce un altro, quello che conta è l'ufficio della Procura, mentre quella del difensore è una scelta strettamente personale del cliente. Il rapporto tra un cittadino e il suo avvocato vince su qualsiasi cosa, è un presupposto fondamentale deldi. È una diade indissolubile”. "Una ...

Advertising

ivanscalfarotto : Pil da -9 a +6,scuole aperte, rapporto TI/contagi incoraggiante, tutto aperto anche nel picco del contagio. Si va a… - MediasetTgcom24 : Covid, portavoce del governo francese: 'L'obbligo vaccinale non è il modo più efficace' #covid… - MediasetTgcom24 : Covid, governo francese: 'Obbligo vaccinale non è il modo più efficace' | Gb, continua la discesa dei contagi… - saluti37 : RT @FiLazzerini: 'La variante Omicron rende obsoleto e illegale qualsiasi obbligo vaccinale perché non esiste alcuna prova che il vaccino n… - RomanatoM : RT @Starbuck_KT: @ayurbea Hanno sprecato così LO strumento di ripartenza! Vedi a non sapere far pubblicità bene! Peccato perché il ministro… -