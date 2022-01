LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: Vlhova vuole il sesto sigillo! Gulli perde tante posizioni (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.10: Che manche di Chiara Mair! Pennella nel finale l’austriaca e va al comando con 46 centesimi di vantaggio 21.08. Questa la classifica provvisoria dopo le prime 15 discese della seconda manche. Ora Mair: 1 ST-GERMAIN Laurence CAN 1:34.17 2 SMART Amelia CAN 1:34.34 +0.17 3 TVIBERG Maria Therese NOR 1:34.38 +0.21 4 BUCIK Ana SLO 1:34.54 +0.37 5 GUEST Charlie GBR 1:34.56 +0.39 21.06: perde tanto nella parte finale la britannica Guest che arriva con 39 centesimi di ritardo, è quinta 21.04: irruenta, non proprio bella da vedere, tutta di forza la svedese Hector che perde tanto, è settima a 88 centesimi dalla testa. Ora Guest 21.03: Canada sugli scudi! Smart si inserisce al secondo posto a 17 centesimi dalla compagna St-Germain. Ora Hector 21.02: E’ fuori Mielzynski che inforca ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.10: Che manche di Chiara Mair! Pennella nel finale l’austriaca e va al comando con 46 centesimi di vantaggio 21.08. Questa la classifica provvisoria dopo le prime 15 discese della seconda manche. Ora Mair: 1 ST-GERMAIN Laurence CAN 1:34.17 2 SMART Amelia CAN 1:34.34 +0.17 3 TVIBERG Maria Therese NOR 1:34.38 +0.21 4 BUCIK Ana SLO 1:34.54 +0.37 5 GUEST Charlie GBR 1:34.56 +0.39 21.06:tanto nella parte finale la britannica Guest che arriva con 39 centesimi di ritardo, è quinta 21.04: irruenta, non proprio bella da vedere, tutta di forza la svedese Hector chetanto, è settima a 88 centesimi dalla testa. Ora Guest 21.03: Canada sugli scudi! Smart si inserisce al secondo posto a 17 centesimi dalla compagna St-Germain. Ora Hector 21.02: E’ fuori Mielzynski che inforca ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: Vlhova vuole il settimo sigillo! L’Italia si aggrappa a Gulli. V… - Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Schladming 2022, sci alpino femminile @_SuperNews_ #FISAlpine - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima prova Wengen in DIRETTA: Christof Innerhofer si impone davanti a Rogentin e Feuz - infoitsport : LIVE Sci alpino, Prima prova Wengen in DIRETTA: Innerhofer miglior tempo, la classifica completa - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova Wengen in DIRETTA: si comincia alle 12.30 Paris studia la Lauberhorn - #alpino #Prima… -