LIVE Nigeria-Egitto, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: le Super Aquile affrontano i Faraoni (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Le formazioni ufficiali delle due squadre. Nigeria (4-3-3): Okoye; Aina, Troost-Ekong, Omeruo, Sanusi; Ineanacho, Ndidi, Aibo; Chukwueze, Awoniyi, Simon. CT: Eguavoen. Egitto (3-4-2-1): El-Shenawy; Fathi, Hamdi, Hegazy; Fatouh, Elneny, Mohamed, Tawfik; Salah, Trezeguet; Marmoush. CT: Queiroz. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE di Nigeria-Egitto, per la 1ª giornata della Coppa d’Africa 2022, gruppo D. Le due squadre In un raggruppamento dove sono incluse anche Guinea-Bissau e Sudan, la Nigeria e l’Egitto sicuramente sono delle nazionali che vorranno dire la loro in questo torneo. Le ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 Le formazioni ufficiali delle due squadre.(4-3-3): Okoye; Aina, Troost-Ekong, Omeruo, Sanusi; Ineanacho, Ndidi, Aibo; Chukwueze, Awoniyi, Simon. CT: Eguavoen.(3-4-2-1): El-Shenawy; Fathi, Hamdi, Hegazy; Fatouh, Elneny, Mohamed, Tawfik; Salah, Trezeguet; Marmoush. CT: Queiroz. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nelladi, per la 1ª giornata della, gruppo D. Le due squadre In un raggruppamento dove sono incluse anche Guinea-Bissau e Sudan, lae l’sicuramente sono delle nazionali che vorranno dire la loro in questo torneo. Le ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Nigeria-Egitto Coppa d’Africa 2022 (DIRETTA) - #Nigeria-Egitto #Coppa #d’Africa - blab_live : #AFCON2021 #CoppadAfrica, #NGAEGY #TeamNigeria #TeamEgypt #Salah riparte dopo la delusione del 2019. Probabili for… - zazoomblog : LIVE Nigeria-Egitto Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: le Super Aquile affrontano i Faraoni - #Nigeria-Egitto #Coppa… - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Nigeria – Egitto: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Coppa d’Africa, Nigeria - Egitto: diretta live e risultato in tempo reale -