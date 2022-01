LIVE Nigeria-Egitto 1-0 | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | Iheneacho decisivo | Faraoni mai pericolosi

(Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01 Il Man of the Match è stato Iheanacho della, premiato dalla federazione africana con un riconoscimento. 19.00 Le pagelle della partita.: Okoye 6; Aina 7, Troost-Ekong 5.5, Omeruo 6 (79’ Ajayi sv), Zaidu 6; Iheanacho 6.5 (80’ Nwakali sv), Ndidi 6, Aribo 6.5; Chukwueze 6 (72’ Ejuke 6.5), Awoniyi 6 (72’ Sadiq 6), Simon 7 (90+1’ Iwobi sv).: El-Shenawy 6.5; Fathi 6.5, Hamdi 6 (89’ Sherif sv), Hegazy 6; Fatouh 6 (46’ Ashraf 6), Elneny 6, Mohamed 6 (60’ Sobhi 5.5), Tawfik sv (11’ Abdel Monem 5); Salah 5, Trezeguet 5 (59’ Zizo 6.5); Marmoush 5.5. 18.56 Primi tre punti, dunque, per la. Guinea-Bissau e Sudan in campo alle ore 20 per capire se ci sarà un aggancio alla cima del gruppo D oppure no. 18.55 Triplice ...

... tanto rispetto ma non vengono nascoste le ambizioni della sua nazionale: 'Non sto cercando la gloria personale, ma la cosa più importante che sto cercando è un risultato per la' . Risponde ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Direttadi- Egitto, per la 1ª giornata della Coppa d'Africa 2022, gruppo D. Le due squadre In un raggruppamento dove sono incluse anche ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.56 Primi tre punti, dunque, per la Nigeria. Guinea-Bissau e Sudan in campo alle ore 20 per capire se ci sarà un aggancio alla cima del gruppo D oppure no.La partita Nigeria - Egitto di martedì 11 gennaio 2022 in diretta: formazioni con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per l’African Nations Cup ...