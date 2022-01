LIVE Nigeria-Egitto 1-0 | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | Iheanacho porta avanti le Super Aquile

(Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Simon va al cross, Hegazy libera di testa. Poco dopo il limite dell’area,recupera, controlla e batte El-Shenawy sul palo più lontano: 1-0! 30?OOOOO! 29? Sugli spalti, intanto percussioni e trombe a colorare la partita in pieno stile africano. 28? Questo è il primo match del gruppo D. Le altre due squadre, Guinea-Bissau e Sudan, si affronteranno questa sera alle ore 20. 27? SIMON! Scambia con Aribo, e dal lato sinistro dell’area tira però sull’esterno della rete. 26? Traversone dalla sinistra di Simon, senza trovare un compagno pronto a calciare. 25? Sicuramente non è un problema per i giocatori dati i 31 gradi. 24? Il gioco si ferma ancora una volta per i palloni sgonfi a disposizione. L’arbitro vuole assicurarsi della giusta pressione. 23? ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta di Nigeria-Egitto, per la 1ª giornata della Coppa d'Africa 2022, gruppo D. Le due squadre In un raggruppamento dove sono incluse anche Guinea-Bissau e Sudan. 16.45 Nei precedenti, la Nigeria vanta 6 vittorie contro le 5 dell'Egitto. Una di queste fu nella semifinale del 1994 ai calci di rigore, l'edizione in cui fu vinta la competizione.