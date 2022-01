LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Wadi Ad Dawasir-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Toyota domina la scena tra le auto, tra poco l’arrivo dei camion (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28 camion – Lo ‘Zar’ allunga! Eduard Nikolaev porta a due minuti il proprio margine su Martin Macík che in questa fase potrebbe cedere anche a Dmitry Sotnikov, terzo in questa speciale ed assoluto leader della classifica generale. 12.05 camion – Ci avviciniamo alla conclusione della giornata agonistica con Eduard Nikolaev al comando al 200° chilometro. I russi prendono il controllo della corsa, ma tutto è ancora in gioco. Secondo posto a 57 secondi per il ceco Martin Macík (BIG SHOCK RACING) davanti all’olandese Janus Van Kasteren (Petronas Team), terzo a +59, 11.44 Tripletta Toyota tra le auto! Il sudafricano Giniel de Villiers che si impone con 9 secondi di scarto sul teammate e connazionale Henk Lategan. Terzo posto per Nasser Al-Attiyah ... Leggi su oasport (Di martedì 11 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.28– Lo ‘Zar’ allunga! Eduard Nikolaev porta a due minuti il proprio margine su Martin Macík che in questa fase potrebbe cedere anche a Dmitry Sotnikov, terzo in questa speciale ed assoluto leader della classifica generale. 12.05– Ci avviciniamo alla conclusione della giornata agonistica con Eduard Nikolaev al comando al 200° chilometro. I russi prendono il controllo della corsa, ma tutto è ancora in gioco. Secondo posto a 57 secondi per il ceco Martin Macík (BIG SHOCK RACING) davanti all’olandese Janus Van Kasteren (Petronas Team), terzo a +59, 11.44 Triplettatra le! Il sudafricano Giniel de Villiers che si impone con 9 secondi di scarto sul teammate e connazionale Henk Lategan. Terzo posto per Nasser Al-Attiyah ...

