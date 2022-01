LIVE – Barcellona-Olimpia Milano 14-14, Eurolega 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 11 gennaio 2022) La DIRETTA testuale FC Barcellona-AX Armani Exchange Milano, sfida valida per la ventesima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. Gli uomini di coach Messina, che di fatto non scendono in campo nella competizione europea dalla sconfitta di misura e discussa contro il Real Madrid, che risale allo scorso 16 dicembre. I blaugrana capolista arrivano invece dalla sconfitta di due settimane fa contro il Baskonia. La palla a due è fissata per le ore 21:00 di martedì 11 gennaio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA Eurolega 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO Olimpia ... Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Latestuale FC-AX Armani Exchange, sfida valida per la ventesima giornata didi. Gli uomini di coach Messina, che di fatto non scendono in campo nella competizione europea dalla sconfitta di misura e discussa contro il Real Madrid, che risale allo scorso 16 dicembre. I blaugrana capolista arrivano invece dalla sconfitta di due settimane fa contro il Baskonia. La palla a due è fissata per le ore 21:00 di martedì 11 gennaio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INRISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA: CALENDARIO COMPLETO...

Advertising

matgand77 : Dopo quasi un mese e 3 gare rinviate per Covid riparte la corsa in Eurolega di @OlimpiaMI1936: la sfida contro il B… - Fantacalciok : Supercoppa, Barcellona – Real Madrid: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Supercoppa, Barcellona - Real Madrid: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - sportli26181512 : #Media #Notizie Il Clasico e non solo: la Supercoppa di Spagna live in chiaro su NOVE: Da mercoledì 12 gennaio NOVE… - infoitsport : Basket, Eurolega: FC Barcellona-AX Armani Exchange Milano in diretta TV e LIVE-Streaming -