L' Inter e Brozovic avanti insieme | rinnovo fino al 2026 | annuncio in arrivo

Advertising

Gazzetta_it : Inter - Brozovic, c'è l'accordo. Marcelo rinnova fino al 2026. Annuncio dopo la Supercoppa - DiMarzio : .@Inter, manca qualche passaggio con gli agenti per il rinnovo di #Brozovic - tancredipalmeri : Intesa raggiunta: Brozovic rinnova con l’Inter a 6m€ all’anno e entra nella top10 di SerieA 1. De Ligt 12 2. Alexi… - cuoreinteristaa : RT @Gazzetta_it: Inter - Brozovic, c'è l'accordo. Marcelo rinnova fino al 2026. Annuncio dopo la Supercoppa - cuoreinteristaa : RT @SimoneTogna: L’#inter ha trovato da tempo l’accordo con #Brozovic per il rinnovo del contratto. Si aspetta solo un “annuncio epico”. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Brozovic

La Lazio non ha dato l'impressione di poter mettere in difficoltà l', mi aspettavo di più dalla Lazio. L'sta bene bene, son delle iene in difesa. Possono segnare in tutte le maniere, hanno ...Si preannunciano dunque sportellate domani frae Juventus. A quel punto Sanchez diverrebbe l'... sugli esterni ci saranno Dumfries e Perisic; in mezzo Barella,e Calhanoglu; Dzeko ...Il croato ha trovato l'accordo con il club nerazzurro: a breve la firma. Con i bonus può guadagnare 7 milioni.Nello specifico, il calciomercato dell’Inter è proiettato al rinnovo di contratto di Brozovic. Calciomercato Inter, Brozovic vicino al rinnovo Marcelo Brozovic è vicino al rinnovo con la maglia ...