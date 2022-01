Liliana Resinovich ultime notizie | il fratello riconosce il corpo | E' lei

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San G… - patrizi97203512 : RT @TgLa7: Da giorni, si aspettava l'esito dell'esame autoptico per avere la certezza. Il corpo della donna ritrovata il 5 gennaio nel bosc… - telodogratis : Cadavere trovato a Trieste: è il corpo di Liliana Resinovich - ClarabellaBest : RT @LucaSotira: A breve ci sarà probabilmente un indagato e sicuramente una misura cautelare nel caso di liliana resinovich @RobertaBruzzon… - TgLa7 : Da giorni, si aspettava l'esito dell'esame autoptico per avere la certezza. Il corpo della donna ritrovata il 5 gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Liliana Resinovich

Ora non ci sono più dubbi. Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nell'area boschiva dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni è di, la sessantatreenne triestina scomparsa il 14 dicembre scorso. È stato il fratello, Sergio, ad effettuare il riconoscimento. Sergionon ha visto direttamente il corpo ...di Andrea Pasqualetto La sessantatreenne triestina era scomparsa il 14 dicembre scorso È diil cadavere ritrovato a Trieste lo scorso 5 gennaio in un'area boschiva nei pressi dell'ex Ospedale psichiatrico. A riconoscerlo è stato il marito Sebastiano Visintin, attraverso ...Il fratello ha riconosciuto i resti, confermando che appartengono alla pensionata scomparsa il 14 dicembre scorso ...Il cadavere ritrovato mercoledì scorso nella zona di San Giovanni, a Trieste, è il corpo di Liliana Resinovich, la 63nne della quale non si avevano più ...