Liliana Resinovich ultime notizie | il fratello riconosce il corpo | È lei

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San G… - g_bonincontro : RT @LaStampa: Trieste, il corpo della donna trovata morta è quello di Liliana Resinovich - LaStampa : Trieste, il corpo della donna trovata morta è quello di Liliana Resinovich - Giornaleditalia : #lilianaresinovichtriestecadavere Cadavere trovato a Trieste, si tratta di Liliana Resinovich: il fratello l'ha ric… - an12frnc : RT @romatoday: È di Liliana Resinovich il cadavere ritrovato nel parco -

Ultime Notizie dalla rete : Liliana Resinovich

Triste epilogo per la scomparsa di, sparita nel nulla il 14 dicembre scorso. Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni è proprio di...Trieste, è ufficiale: la donna trovata morta in due sacchi èSebastiano Visintin, il marito di, la 62enne scomparsa nel nulla il 14 dicembre scorso, è stato chiamato in questura per il riconoscimento fotografico del corpo ...Triste epilogo per la scomparsa di Liliana Resinovich, sparita nel nulla il 14 dicembre scorso. Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex ...Il fratello ha riconosciuto i resti, confermando che appartengono alla pensionata scomparsa il 14 dicembre scorso ...