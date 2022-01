Liliana Resinovich morta per «scompenso cardiaco» | l’autopsia non risolve il giallo di Trieste

Leggi su open.online

(Di martedì 11 gennaio 2022)per «acuto»: è questa la prima informazione emersa daleseguita oggi, 11 gennaio. Su di lei non sono stati rilevati «traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso». Il corpo di, pensionata di 63 anni, è stato ritrovato lo scorso 5 gennaio a. Era scomparsa lo scorso 14 dicembre. Il cadavere è stato rinvenuto in un boschetto vicino all’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Oggi, il riconoscimento effettuato dal fratello, Sergio. Il procuratore ha però precisato che per conoscere con attendibilità l’effettiva causa del decesso, è necessario attendere gli esiti degli esami tossicologici, che non saranno disponibili prima di trenta giorni. L’indagine della procura di ...