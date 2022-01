Liliana Resinovich | è suo il cadavere ritrovato a Trieste pochi giorni fa | oggi l’autopsia del corpo

(Di martedì 11 gennaio 2022) Ilnel paro dell’ex ospedale psichiatrico San Giovanni, a, è proprio di, la donna scomparsa lo scorso 14 dicembre dalla casa in cui abitava insieme al marito Sebastiano Visintin. Nelle prossime ore verrà effettuatadel, che si spera possa fornire maggiori dettagli sulla morte e su cosa sia avvenuto aldella donna nelle ore successive al decesso., due sacchetti intorno alla testa Sarebbe propriola donna trovata, con due sacchetti infilati sulla testa, e che dalle prime analisi sembrerebbe rimasta vittima di violenza. A ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San G… - SkyTG24 : Il corpo di donna trovato a Trieste è di Liliana Resinovich - nocchi_rita : RT @chilhavistorai3: ++ E’ di Liliana Resinovich il corpo ritrovato a #Trieste il 5 gennaio. Il fratello Sergio conferma a “Chi l’ha visto?… - itsthatmoni : RT @chilhavistorai3: ++ E’ di Liliana Resinovich il corpo ritrovato a #Trieste il 5 gennaio. Il fratello Sergio conferma a “Chi l’ha visto?… - chilhavistorai3 : ++ E’ di Liliana Resinovich il corpo ritrovato a #Trieste il 5 gennaio. Il fratello Sergio conferma a “Chi l’ha vis… -

Il riconoscimento fotografico da parte del marito E' diil corpo ritrovato in due sacchi neri a Trieste lo scorso 5 gennaio . A riconoscere il cadavere è stato il marito, Sebastiano Visintin. La 62enne, scomparsa nel nulla il 14 dicembre ...È arrivata la conferma: Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste è di, Lo riporta sul proprio sito il quotidiano Il Piccolo , precisando che è stato il fratello della donna, Sergio, a effettuare il riconoscimento., di 63 anni, pensionata, era ...Il corpo avvolto in due sacchi neri in un'area boschiva a Trieste è di Liliana Resinovich: il riconoscimento del fratello e marito ...Il fratello ha riconosciuto i resti, confermando che appartengono alla pensionata scomparsa il 14 dicembre scorso ...