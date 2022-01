Liga | Real Madrid a valanga ma il Siviglia c’è

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 11 gennaio 2022) Torna alla vittoria ilinalla 20a giornata schiantando 4-1 il Valencia. Risponde presente ilcon un altro 1-0 che la tiene attaccata alla vetta. Pareggio spettacolo tra Villae Atletico mentre frena il Barcellona fermato sull’1-1 a Granada.20a giornata: la cronaca Torna alla vittoria e lo fa con una grandissima prestazione la capolista. Nel big match contro il Valencia i Blancos dettano la loro legge superando gli avversari per 4-1. Sono le doppietta di Benzema e Vinicius a riempire il tabellino dei padroni di casa mentre la rete della bandiera per gli ospiti è firmata da Guedes. Un ottimo modo per respingere l’assalto alla vetta portato dalancora a -5 e con una partita ...