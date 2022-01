“Lì sotto? Una di noi”. Valentina Ferragni, il gesto a tavola è epico e sono solo applausi (Di martedì 11 gennaio 2022) Le regole Ferragni. Potremmo chiamarle così. Ormai l’attenzione e il clamore su quello che fanno, dicono, indossano o cantano Chiara, Valentina e Francesca non solo è di dominio pubblico. Ma fa tendenza. E che tendenza. Va subito precisato che tra le tre la secondogenita Francesca è quella che ha meno dimestichezza coi social. O meglio, lei ha scelto una strada diversa dal punto di vista professionale: lavora infatti nello studio dentistico del padre Marco, molto noto a Cremona. Il suo profilo Instagram, comunque, conta qualcosa come 1,3 milioni di follower. Ovviamente la più famosa è Chiara, moglie di Fedez, imprenditrice, blogger e designer che non sbaglia un colpo negli affari. Poi c’è lei, Valentina, la più piccola. La 29enne è nota per il suo impegno contro il bodyshaming, l’odiosa pratica di insultare e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Le regole. Potremmo chiamarle così. Ormai l’attenzione e il clamore su quello che fanno, dicono, indossano o cantano Chiara,e Francesca nonè di dominio pubblico. Ma fa tendenza. E che tendenza. Va subito precisato che tra le tre la secondogenita Francesca è quella che ha meno dimestichezza coi social. O meglio, lei ha scelto una strada diversa dal punto di vista professionale: lavora infatti nello studio dentistico del padre Marco, molto noto a Cremona. Il suo profilo Instagram, comunque, conta qualcosa come 1,3 milioni di follower. Ovviamente la più famosa è Chiara, moglie di Fedez, imprenditrice, blogger e designer che non sbaglia un colpo negli affari. Poi c’è lei,, la più piccola. La 29enne è nota per il suo impegno contro il bodyshaming, l’odiosa pratica di insultare e ...

