League of Legends: parte ufficialmente la stagione 2022, ecco tutte le novità (Di martedì 11 gennaio 2022) League of Legends apre le porte alla stagione 2022 ricca di novità tra cui nuovi champion, tantissime fantastiche skin e molto altro La stagione 2022 di League of Legends è cominciata e Riot Games ha rilasciato un video che mostra le novità in arrivo nei prossimi dodici mesi. Si parte alla grande con la patch 12.1, ricca di modifiche a oggetti e campioni, insieme ad alcune nuove fantastiche skin del set Elderwood. Di seguito avremo la patch 12.2, prevista per il 19 gennaio che introdurrà un nuovo campione, Zeri, conosciuta come "La scintilla di Zaun". La nuova elettrizzante campionessa sarà un ADC che canalizza la sua magia elettrica per caricare se stessa e la sua micidiale pistola.

