Le sneakers leopardate di levante | la grinta con cui affronta una “nuova vita”

Leggi su diredonna

(Di martedì 11 gennaio 2022) Manca davvero poco alla nascita della prima figlia di. La cantante ha condiviso una fotografia su Instagram, rivelando di essersi concessa un weekend al mare prima del grande giorno. In primo piano il pancione, vero protagonista dello scatto. Sullo sfondo, invece, delle, che l’hanno spinta ad una profonda riflessione: “Come ci si prepara a una? Come sempre: con delle valigie. Penso e ripenso a tutte le volte in cui ho dovuto ricominciare, c’erano delle valigie. Se ho preparato quella per l’ospedale? Non ancora, lo faccio appena torno a casa. Se sono in ansia? Nemmeno un po’. Ho la indomabile curiosità di guardare in faccia quello che mi aspetta e aspetto. Nell’attesa non me ne sto ferma, ho il pensiero ai nuovi progetti che sono venuti a cercarmi (fortunatamente ...