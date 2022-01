"Le scuole sono l'ultima cosa da chiudere e la prima da riaprire" dice l'Oms (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - "Le scuole devono essere l'ultimo posto a chiudere e il primo a riaprire". Lo ha dichiarato il direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge, durante una conferenza stampa online, sottolineando che "lasciare le scuole aperte ha importanti benefici per il benessere mentale, sociale ed educativo dei bambini". "I Paesi potrebbero voler considerare la revisione dei protocolli su tamponi, isolamento e quarantena dei contatti a rischio nelle classi per ridurre al minimo le interruzioni all'insegnamento, mitigando di rischi il più possibile con la ventilazione l'uso delle mascherine", ha aggiunto il dirigente Oms. All'attuale tasso d'infezione, oltre il 50% degli europei sarà contagiati da Omicron entro due mesi ha aggiunto l'Oms. "A questo ritmo, l'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) prevede che oltre il 50% ... Leggi su agi (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - "Ledevono essere l'ultimo posto ae il primo a". Lo ha dichiarato il direttore dell'Oms Europa, Hans Kluge, durante una conferenza stampa online, sottolineando che "lasciare leaperte ha importanti benefici per il benessere mentale, sociale ed educativo dei bambini". "I Paesi potrebbero voler considerare la revisione dei protocolli su tamponi, isolamento e quarantena dei contatti a rischio nelle classi per ridurre al minimo le interruzioni all'insegnamento, mitigando di rischi il più possibile con la ventilazione l'uso delle mascherine", ha aggiunto il dirigente Oms. All'attuale tasso d'infezione, oltre il 50% degli europei sarà contagiati da Omicron entro due mesi ha aggiunto l'Oms. "A questo ritmo, l'Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) prevede che oltre il 50% ...

