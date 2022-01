Lavezzi con Belen? Il Pocho risponde al gossip (e non la tocca piano) (Di martedì 11 gennaio 2022) Flirt fra Belen e Lavezzi? Queste voci hanno indispettito l’ex calciatore del Napoli, il quale ha commentato duramente su Instagram. Belen Rodriguez ancora al centro del gossip sentimentale. In questi giorni Belen è in vacanza in Uruguay con la sua amica Patrizia Griffini. Sembrano sempre più fondate le notizie riguardanti una crisi fra la showgirl L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 11 gennaio 2022) Flirt fra? Queste voci hanno indispettito l’ex calciatore del Napoli, il quale ha commentato duramente su Instagram.Rodriguez ancora al centro delsentimentale. In questi giorniè in vacanza in Uruguay con la sua amica Patrizia Griffini. Sembrano sempre più fondate le notizie riguardanti una crisi fra la showgirl L'articolo NewNotizie.it.

