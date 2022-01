L'autopsia non ha risolto il mistero della morte di Liliana Resinovich (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - L'autopsia sul corpo di Liliana Resinovich non ha svelato le cause della morte della donna. “Nella mattinata odierna - sottolinea un comunicato della Procura di Trieste - è avvenuto il riconoscimento del corpo della donna per quello appartenuto in vita a Liliana Resinovich: è stato operato con esito positivo prima dal fratello e dalla cugina di lei, e successivamente dal marito. Nel pomeriggio è stata eseguita l'autopsia da parte del consulente di questa Procura Fulvio Costantinides, alla costante e collaborativa presenza del prof. Moreschi, nominato consulente di parte dal fratello della donna. Secondo il medico-legale, non sono stati rilevati traumi da mano altrui atti a ... Leggi su agi (Di martedì 11 gennaio 2022) AGI - L'sul corpo dinon ha svelato le causedonna. “Nella mattinata odierna - sottolinea un comunicatoProcura di Trieste - è avvenuto il riconoscimento del corpodonna per quello appartenuto in vita a: è stato operato con esito positivo prima dal fratello e dalla cugina di lei, e successivamente dal marito. Nel pomeriggio è stata eseguita l'da parte del consulente di questa Procura Fulvio Costantinides, alla costante e collaborativa presenza del prof. Moreschi, nominato consulente di parte dal fratellodonna. Secondo il medico-legale, non sono stati rilevati traumi da mano altrui atti a ...

