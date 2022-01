Laser per la cura del cheratocono all’occhio. L’innovazione del Centro San Paolo Vision Care (Di martedì 11 gennaio 2022) Un decorso post operatorio rapido, la possibilità di intervenire laddove le tecniche tradizionali sono state inefficaci o inapplicabili e soprattutto un notevole miglioramento della qualità visiva: sono questi i vantaggi ottenuti con l’utilizzo di Laser oftalmici ad altissima ed innovativa tecnologia, per la cura del cheratocono, una patologia dell’occhio che provoca la deformazione della cornea che si assottiglia e si incurva negli anni sempre di più verso l’esterno, portando ad una significativa riduzione della vista. Una tecnica, dicevamo messa a punto in tempi relativamente recenti dal dottor Miguel Rechichi, Dirigente Centro Polispecialistico “Mediterraneo” di Cosenza che collabora attivamente con il Centro San Paolo Vision Care di Viale Kennedy ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 gennaio 2022) Un decorso post operatorio rapido, la possibilità di intervenire laddove le tecniche tradizionali sono state inefficaci o inapplicabili e soprattutto un notevole miglioramento della qualità visiva: sono questi i vantaggi ottenuti con l’utilizzo dioftalmici ad altissima ed innovativa tecnologia, per ladel, una patologia dell’occhio che provoca la deformazione della cornea che si assottiglia e si incurva negli anni sempre di più verso l’esterno, portando ad una significativa riduzione della vista. Una tecnica, dicevamo messa a punto in tempi relativamente recenti dal dottor Miguel Rechichi, DirigentePolispecialistico “Mediterraneo” di Cosenza che collabora attivamente con ilSandi Viale Kennedy ...

