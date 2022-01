L’annuncio choc dell’Oms | la notizia che gela il mondo intero

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron del Covid. Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa in un briefing sull'andamento della pandemia nel continente. Non solo, aggiungono gli esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità: «Sono necessari e andrebbero sviluppati vaccini contro il Covid-19 che abbiano un alto impatto sulla prevenzione dell'infezione e della trasmissione, oltre che sulla prevenzione di malattie severe e morte». Con l'emergere di nuove varianti – osservano - non è utile continuare ad effettuare richiami con i vaccini già esistenti. Quest’area del«ha registrato oltre 7 milioni di nuovi casi di Covid segnalati nella prima settimana del 2022, più che raddoppiati in un periodo di due settimane – ha evidenziato il direttore regionale per l'Europa dell'Oms, Hans ...