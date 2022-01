L’acustica del Teatro Romano: la ricerca condotta dal professor Gino Iannace (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Recentemente sono sati pubblicati gli atti del convegno sulL’acustica degli ambienti chiusi “International Conference on Immersive and 3D Audio”, organizzato dall’Università di Bologna. Al convegno è stato presentato un lavoro sulL’acustica del Teatro Romano di Benevento. La ricerca è stata condotta dal prof. Lamberto Tronchine dalla dott.ssa Francesca Merli dell’Università di Bologna e dal prof. Gino Iannace della Università della Campania Luigi Vanvitelli e dalla dott.ssa. Antonella Bevilacqua dell’Università di Parma. Il Teatro Romano fu costruito nel II secolo d.C. e a seguito di terremoti, alluvioni e spoliazioni fu completante dimenticato, fu riscoperto grazie all’opera di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Recentemente sono sati pubblicati gli atti del convegno suldegli ambienti chiusi “International Conference on Immersive and 3D Audio”, organizzato dall’Università di Bologna. Al convegno è stato presentato un lavoro suldeldi Benevento. Laè statadal prof. Lamberto Tronchine dalla dott.ssa Francesca Merli dell’Università di Bologna e dal prof.della Università della Campania Luigi Vanvitelli e dalla dott.ssa. Antonella Bevilacqua dell’Università di Parma. Ilfu costruito nel II secolo d.C. e a seguito di terremoti, alluvioni e spoliazioni fu completante dimenticato, fu riscoperto grazie all’opera di ...

Advertising

anteprima24 : ** L'#Acustica del Teatro Romano: la ricerca condotta dal #Professor Gino Iannace ** - MusicalnewsC : Antonio Piretti si può definire un busker o hobo moderno - catjolras : L'acustica del mio condominio pazzesco ho sentito mia madre parlare con non so chi in cortile mentre stavo in bagno - alesco75 : @ilLamecus Sogno una nord da 10-15mila posti tipo muro del Borussia. Se poi progetti bene anche l'acustica (basta u… -

Ultime Notizie dalla rete : L’acustica del Acustica del Teatro Romano di Benevento: i sorprendenti risultati dello studio sull'acustica del complesso monumentale | BeneventoForum.it BeneventoForum