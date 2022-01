La Zanzara, Giuseppe Cruciani positivo al Covid: conduce la trasmissione da casa, ecco come sta (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Covid ha colpito anche Giuseppe Cruciani, il conduttore radiofonico della trasmissione ‘La Zanzara’ su Radio24, che ieri ha condotto da casa perché in isolamento. View this post on Instagram A post shared by La Zanzara – Radio 24 ? (@laZanzaraofficial) La Zanzara, Giuseppe Cruciani positivo al Covid A confermare la positività David Parenzo, lo storico co-conduttore de La Zanzara. Cruciani, pubblicamente, non ha mai raccontato di essere vaccinato e nel suo programma ha sempre dato spazio anche a tesi ‘no vax’, come quella di Mauro da Mantova, che è poi morto, stroncato dal ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilha colpito anche, il conduttore radiofonico della‘La’ su Radio24, che ieri ha condotto daperché in isolamento. View this post on Instagram A post shared by La– Radio 24 ? (@laofficial) LaalA confermare la positività David Parenzo, lo storico co-conduttore de La, pubblicamente, non ha mai raccontato di essere vaccinato e nel suo programma ha sempre dato spazio anche a tesi ‘no vax’,quella di Mauro da Mantova, che è poi morto, stroncato dal ...

Advertising

MatteoRamelli : @GirlinRedXXX ciao mi chiamo Matteo Ramelli lavoro per la Zanzara di Giuseppe Cruciani conosci? Vorremmo intervista… - CorriereCitta : La Zanzara, Giuseppe Cruciani positivo al Covid: conduce la trasmissione da casa, ecco come sta - VirtualRaven : @uhmuhm_l mi raccomando non farti ricoverare quando lo becchi - Federosa96 : @giucruciani @DAVIDPARENZO Lo so, è un paragone. Se domani imponessero l’obbligo, a chi dai l’eccezione? Insigne o… - Federosa96 : @giucruciani Giuseppe, ‘sto atteggiamento da no-vax in cui non credi nemmeno tu ti sta facendo male. Da libertario… -