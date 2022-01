(Di martedì 11 gennaio 2022) Ladi, Federica Cappelletti, è tornata a parlare dopo l’intervista dei giorni scorsi, chiarendo il suo punto di vista dopo le controverse dichiarazioni su Diego Armando Maradona. “Stadio Olimpico intitolato a? Nessuno ha mai obiettato per il cambio nome del San, eppure Maradona era un ex drogato”, le parole che tanto hanno fatto discutere. Cappelletti ha affidato all’edizione odierna de Il Mattino il suo chiarimento: “In queste ore sono stata travolta dai social per delle mie presunte critiche su Maradona. Ma io mai e poi maioffenderlo – si– , Diego eerano amici e tra di loro c’era stima e affetto. So bene che dietro un’offesa, a una persona che ...

Advertising

gilnar76 : La vedova di Paolo Rossi si difende: “Mai avrei potuto farlo!” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - CalcioNews24 : Le parole della vedova di #PaoloRossi - dr_liveislife : RT @ParticipioPart: Chi fa uso di droghe fa del male solo se stesso. Chi organizza incontri truccati fa del male allo sport ed a tutti i su… - virgini22338959 : RT @ParticipioPart: Chi fa uso di droghe fa del male solo se stesso. Chi organizza incontri truccati fa del male allo sport ed a tutti i su… - vitovito63 : RT @ParticipioPart: Chi fa uso di droghe fa del male solo se stesso. Chi organizza incontri truccati fa del male allo sport ed a tutti i su… -

Ultime Notizie dalla rete : vedova Paolo

TUTTO mercato WEB

Ha letto dei napoletani offesi per quella frase ('hanno tolto un Santo per intitolare lo stadio a Maradona , un ex drogato') ed ha voluto subito rettificare Federica Cappelletti, ladiRossi che sogna ancora lo stadio Olimpico intitolato al marito. La seconda moglie del Pablito nazionale ha scritto un lungo post su Instagram, con la foto dell'articolo di Repubblica, ...... che sui social mostrano il loro sdegno: 'Il marito mi pare che si vendeva le partite ed e' stato squalificato per calcio scommesse' o anche: 'Il grandeRossi, rifiutò Napoli, gioco' nella ...Il riferimento è all'intitolazione dell'ormai ex San Paolo a Diego Armando Maradona. "Nessuno ha obiettato quando hanno cacciato un santo per fare posto al suo nome" ...Si sono spente a Livorno, a pochi giorni di distanza, Rosa Pane e Teresa Liguori, mamma e figlia originarie di Praiano. Le due donne erano persone conosciute da tutta la comunità praianese per il loro ...