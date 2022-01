La televisione oggi: è scomparso lo spettacolo (Di martedì 11 gennaio 2022) Niente racconta degli usi e costumi di un popolo quanto la televisione. Le sue immagini raccontano la forza della nostra immaginazione, i nostri sogni, i nostri valori e a volte i nostri momenti più bui. Partendo da una televisione più teatrale e formativa, che puntava ad acculturare e intrattenere le masse degli Anni 50, siamo giunti oggi alla tv che trasmette essenzialmente programmi di gossip, reality e talk show. Questi format oggi hanno finito per sostituire quasi interamente lo spettacolo televisivo, dove al centro della scena non è più il talento, ma la “vita reale”. O almeno il racconto, dato come reale, della stessa. E’ una disfatta o una conquista per la televisione? I primi decenni: la televisione della forma e dello spettacolo La ... Leggi su velvetmag (Di martedì 11 gennaio 2022) Niente racconta degli usi e costumi di un popolo quanto la. Le sue immagini raccontano la forza della nostra immaginazione, i nostri sogni, i nostri valori e a volte i nostri momenti più bui. Partendo da unapiù teatrale e formativa, che puntava ad acculturare e intrattenere le masse degli Anni 50, siamo giuntialla tv che trasmette essenzialmente programmi di gossip, reality e talk show. Questi formathanno finito per sostituire quasi interamente lotelevisivo, dove al centro della scena non è più il talento, ma la “vita reale”. O almeno il racconto, dato come reale, della stessa. E’ una disfatta o una conquista per la? I primi decenni: ladella forma e delloLa ...

