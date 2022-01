La Spagna vuole trattare il Covid come «una normale influenza». La proposta di Sanchez (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel Paese l’aumento dei casi non è seguito da quello dei decessi. Per il premier non è più necessario testare e tracciare chiunque manifesti dei sintomi. Nel Paese l’85% ha almeno una dose di vaccino Leggi su corriere (Di martedì 11 gennaio 2022) Nel Paese l’aumento dei casi non è seguito da quello dei decessi. Per il premier non è più necessario testare e tracciare chiunque manifesti dei sintomi. Nel Paese l’85% ha almeno una dose di vaccino

Advertising

Corriere : La Spagna vuole trattare il Covid come «una normale influenza». La proposta del premier Sanchez - stenric56 : RT @claudiomontar: Un paese con l’85% dei vaccinati Spagna/Sanchez 'ci sono le condizioni per passare da un quadro di pandemia a uno di m… - Carmine13051963 : RT @claudiomontar: Un paese con l’85% dei vaccinati Spagna/Sanchez 'ci sono le condizioni per passare da un quadro di pandemia a uno di m… - claudiomontar : Un paese con l’85% dei vaccinati Spagna/Sanchez 'ci sono le condizioni per passare da un quadro di pandemia a uno… - infoitsalute : La Spagna vuole affrontare il Covid come un’influenza: “Virus tra noi a lungo, dobbiamo conviverci” -